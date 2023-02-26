Tomas Oneto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Oneto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Oneto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Oneto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Oneto 19 Şubat 1998 tarihinde Pueblo Doyle şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Alexis Oneto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Oneto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Oneto'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Oneto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Oneto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Oneto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Oneto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Talleres II

27 Temmuz 2018 yılında NK Istra

18 Ocak 2019 yılında Talleres II

31 Ocak 2019 yılında Depor. Alavés B

10 Ocak 2020 yılında Talleres II

11 Ocak 2020 yılında SD Aucas

30 Temmuz 2020 yılında Talleres II

20 Ekim 2020 yılında All Boys

3 Ocak 2023 yılında Uni. Católica

Tomas Oneto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Oneto şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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