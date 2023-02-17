Tomas Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Ortiz 10 Mart 2000 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Facundo Mariano Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Ortiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Tomas Ortiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Ortiz'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2020 yılında Defensa II

1 Ocak 2022 yılında Defensa

6 Ocak 2022 yılında Cobreloa

31 Aralık 2022 yılında Defensa

Tomas Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Ortiz şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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