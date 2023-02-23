Tomas Pekhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pekhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Pekhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Pekhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Pekhart 26 Mayıs 1989 tarihinde Sušice şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Pekhart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Pekhart Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SUPREME SPORTS ASIA yapmaktadır. Tomas Pekhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Pekhart'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Pekhart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pegas11

http://www.instagram.com/tpegas/

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Tomas Pekhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Pekhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Pekhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Pekhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2006 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham

1 Ağustos 2008 yılında Southampton

1 Aralık 2008 yılında Tottenham

5 Şubat 2009 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2009 yılında Tottenham

1 Ocak 2010 yılında FK Jablonec

1 Şubat 2011 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2011 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg

28 Ağustos 2014 yılında FC Ingolstadt

1 Şubat 2016 yılında AEK Atina

23 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

13 Ağustos 2018 yılında Las Palmas

10 Şubat 2020 yılında Legia Varşova

10 Ağustos 2022 yılında Gaziantep FK

30 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Legia Varşova

Tomas Pekhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Pekhart şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Pekhart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sušice (1996-2002), TJ Klatovy (2002-2003), SK Slavia Praha (2003-2006)

Çek Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 17 gol atmıştır.

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