Tomas Pekhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pekhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Pekhart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Pekhart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomas Pekhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pekhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Pekhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pekhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Pekhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Pekhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Pekhart 26 Mayıs 1989 tarihinde Sušice şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Pekhart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Pekhart Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SUPREME SPORTS ASIA yapmaktadır. Tomas Pekhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Pekhart'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Pekhart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pegas11

http://www.instagram.com/tpegas/

Tomas Pekhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Pekhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Pekhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Pekhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2006 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham

1 Ağustos 2008 yılında Southampton

1 Aralık 2008 yılında Tottenham

5 Şubat 2009 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2009 yılında Tottenham

1 Ocak 2010 yılında FK Jablonec

1 Şubat 2011 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2011 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg

28 Ağustos 2014 yılında FC Ingolstadt

1 Şubat 2016 yılında AEK Atina

23 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

13 Ağustos 2018 yılında Las Palmas

10 Şubat 2020 yılında Legia Varşova

10 Ağustos 2022 yılında Gaziantep FK

30 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Legia Varşova

Tomas Pekhart kimdir

Tomas Pekhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Pekhart şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sušice (1996-2002), TJ Klatovy (2002-2003), SK Slavia Praha (2003-2006)

Tomas Pekhart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Pekhart nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir