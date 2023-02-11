Tomas Perez Serra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Perez Serra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Perez Serra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Perez Serra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Perez Serra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Perez Serra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Perez Serra

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Perez Serra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Perez Serra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Perez Serra 13 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Perez Serra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Perez Serra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Perez Serra'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Perez Serraboyu ve yaşı kaç

Tomas Perez Serra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Perez Serra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Perez Serra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Perez Serra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dep. Español

27 Haziran 2022 yılında Santamarin

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Tomas Perez Serra kimdir

Tomas Perez Serra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Perez Serra şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Perez Serra nereli

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