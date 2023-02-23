Tomas Petrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Petrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Petrasek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Petrasek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Petrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Petrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Petrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Petrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Petrasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Petrasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Petrasek 2 Mart 1992 tarihinde Rychnov nad Kněžnou şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Petrášek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Petrasek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Tomas Petrasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Tomas Petrasek'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Petrasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Petrasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Petrasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Petrasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hr. Kralove U19

1 Ocak 2011 yılında Hr. Kralove B

10 Ağustos 2012 yılında Hlavice

31 Aralık 2012 yılında Hr. Kralove B

5 Mart 2013 yılında Roudnice n. L.

30 Haziran 2014 yılında Hr. Kralove B

1 Temmuz 2014 yılında FK Kolin

31 Aralık 2014 yılında Hr. Kralove B

26 Ocak 2015 yılında F. Swinoujscie

24 Şubat 2015 yılında SK Prevysov

24 Temmuz 2015 yılında Vysehrad

4 Mart 2016 yılında Viktoria Zizkov

1 Temmuz 2016 yılında Rakow

Tomas Petrasek kimdir

Tomas Petrasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Petrasek şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFK Častolovice (1999 - 2002)
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (2002 - 2006)
FK Náchod-Deštné (2006 - 2007)
FC Hradec Králové (2007 - 2010)

Tomas Petrasek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Petrasek nereli

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