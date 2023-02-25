Tomas Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Pina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Pina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Pina 14 Ekim 1987 tarihinde Ciudad Real şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Pina Isla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Pina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Tomas Pina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Pina'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Pina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomaspina/

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Tomas Pina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Pina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Pina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Pina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CD Mostoles

1 Temmuz 2007 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2010 yılında Mallorca

5 Temmuz 2013 yılında Villarreal

4 Temmuz 2016 yılında Club Brugge

7 Ağustos 2017 yılında Alavés

30 Haziran 2018 yılında Club Brugge

12 Ağustos 2018 yılında Alavés

2 Ağustos 2022 yılında HN S. Longmen

Tomas Pina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Pina şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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