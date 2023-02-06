Tomas Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pochettino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Pochettino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Pochettino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pochettino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Pochettino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Pochettino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Pochettino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Pochettino 1 Şubat 1996 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Pochettino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Tomas Pochettino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Pochettino'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Pochettino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/totopochettino/

Tomas Pochettinoboyu ve yaşı kaç

Tomas Pochettino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Pochettino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Pochettino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Pochettino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors

4 Ocak 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors

30 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2019 yılında CA Talleres

11 Şubat 2021 yılında Austin

10 Ocak 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2022 yılında Austin

10 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Tomas Pochettino kimdir

Tomas Pochettino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Pochettino şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Pochettino nereli

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