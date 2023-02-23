Tomas Poznar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Poznar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Poznar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Poznar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Poznar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Poznar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Poznar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Poznar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Poznar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Poznar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Poznar 27 Eylül 1988 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Poznar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Poznar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Tomas Poznar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Poznar'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Poznar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Poznar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Poznar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Poznar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Zlin B

17 Temmuz 2008 yılında Vitkovice

30 Haziran 2009 yılında Zlin B

1 Temmuz 2009 yılında Tescoma Zlin

3 Eylül 2013 yılında Spartak Trnava

31 Aralık 2013 yılında Fastav Zlin

30 Ağustos 2016 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2017 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

18 Temmuz 2018 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2019 yılında Fastav Zlin

28 Şubat 2022 yılında Termalica

Tomas Poznar kimdir

Tomas Poznar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Poznar şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Tescoma Zlín (1997 - 2001)
SK Paseky Zlín (2001 - 2002)
FC Tescoma Zlín (2002 - 2007)

Tomas Poznar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Poznar nereli

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