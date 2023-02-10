Tomas Pozzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Pozzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Pozzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Pozzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Pozzo 27 Eylül 2000 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Agustín Pozzo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Pozzo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Tomas Pozzo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Pozzo'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Pozzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Pozzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Pozzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Pozzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2021 yılında Independiente

Tomas Pozzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Pozzo şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.