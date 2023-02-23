Tomas Prikryl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Prikryl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Prikryl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Prikryl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Prikryl 4 Temmuz 1992 tarihinde Olomouc şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Přikryl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Prikryl Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Tomas Prikryl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Prikryl'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Prikryl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Prikryl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Prikryl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Prikryl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sigma Olomouc

1 Ocak 2012 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2015 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2015 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2016 yılında Mlada Boleslav

3 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia

Tomas Prikryl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Prikryl şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Prikryl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Velký Týnec (1999 - 2001)SK Sigma Olomouc (2001 - 2010)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştır.

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