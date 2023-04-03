Tomas Rambert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rambert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Rambert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Rambert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Rambert 3 Ocak 2004 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Andrea Rambert şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Rambert Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Rambert, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Rambert'nin CA Independiente II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Tomas Rambert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Rambert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Indep'te II
Tomas Rambert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Rambert şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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