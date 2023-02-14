Tomas Reymao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Reymao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Reymao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Reymao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Reymao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Reymao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Reymao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Reymao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Reymao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Reymao 14 Temmuz 1998 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Portekiz,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Mascarenhas Lemos Reymão Nogueira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Reymao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Tomas Reymao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Reymao'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Reymaoboyu ve yaşı kaç

Tomas Reymao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Reymao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Reymao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Reymao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U17

1 Ocak 2014 yılında Estoril U17

1 Temmuz 2015 yılında AD Oeiras U19

1 Eylül 2016 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2018 yılında B. SAD U23

1 Ocak 2019 yılında Boavista B

1 Temmuz 2020 yılında Boavista U23

1 Temmuz 2021 yılında Boavista

23 Temmuz 2022 yılında Albacete

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Tomas Reymao kimdir

Tomas Reymao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Reymao şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

EAS Carcavelos (2007-2008), Sporting CP, FC Chelsea, Estoril Praia, AD Oeiras, AC Florenz, Wolverhampton Wanderers, Belenenses SAD, Boavista FC

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Tomas Reymao nereli

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