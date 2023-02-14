Tomas Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Ribeiro 30 Nisan 1999 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Tomas Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Ribeiro'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tomas Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tomasribeiro30

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http://www.instagram.com/tomas.ribeiro30/

Tomas Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Belenenses U17

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2018 yılında B. SAD U23

10 Eylül 2019 yılında B SAD

27 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

Tomas Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Ribeiro şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alta de Lisboa (2009-2012), CAC Pontinha (2012-2014), CF Belenenses (2014-2019)

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