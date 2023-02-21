Tomas Rigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Rigo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Rigo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Rigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Rigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Rigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Rigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Rigo 3 Temmuz 2002 tarihinde Poprad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Rigo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Rigo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Tomas Rigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Rigo'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Rigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Rigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Rigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Rigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2018 yılında SK Slavia U17

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

21 Temmuz 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Tomas Rigo kimdir

Tomas Rigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Rigo şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FAM Poprad (bis 2012)
FK Poprad (2012 - 2014)
1.FC Tatran Prešov (2014 - 2016)
MFK Ružomberok (2016 - 2018)
SK Slavia Praha (2018 - 2020)

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Tomas Rigo nereli

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