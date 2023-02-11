Tomas Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Sandoval ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Sandoval

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Sandoval 30 Mart 1999 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Sandoval Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Sandoval'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Sandovalboyu ve yaşı kaç

Tomas Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2016 yılında CA Colón

26 Ağu 2021 yılında Platense

31 Mayıs 2022 yılında CA Colón

5 Ocak 2023 yılında Quilmes

31 Aralık 2023 yılında CA Colón

Tomas Sandoval kimdir

Tomas Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Sandoval şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Tomas Sandoval nereli

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