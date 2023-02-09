Tomas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Silva 8 Mart 2003 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ariel Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Silva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Tomas Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Silva'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

Tomas Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Silva şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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