Tomas Sives kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Sives Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Sives adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Sives Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Sives 9 Aralık 2003 tarihinde Chascomús şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Sives Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Sives, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Sives'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Sives Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Sives isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Sives Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Sives futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Defensa II

20 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Tomas Sives Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Sives şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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