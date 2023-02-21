Tomas Smejkal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Smejkal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Smejkal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Smejkal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Smejkal 7 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Smejkal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Smejkal Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Smejkal'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Smejkal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Smejkal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Smejkal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Smejkal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jihlava B

29 Mart 2019 yılında SK Lisen

30 Haziran 2019 yılında Jihlava B

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

3 Ocak 2021 yılında Jablonec

11 Ağustos 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Jablonec

Tomas Smejkal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Smejkal şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Zbrojovka Brno (2004 - 2005)ČAFC Židenice (2005 - 2008)RAFK Rajhrad (2008)FC Sparta Brno (2009 - 2011)FC Svratka Brno (2012 - 2013)FC Vysočina Jihlava (2013)MFK Vyškov (2013 - 2014)FC Vysočina Jihlava (2014 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.