Tomas Sultani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Sultani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Sultani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Sultani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Sultani 22 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Ezequiel Sultani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Sultani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Sultani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Sultani'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Sultani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Sultani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Sultani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Sultani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Pilar FC

1 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

1 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Tomas Sultani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Sultani şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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