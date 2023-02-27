Tomas Svedkauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Svedkauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Svedkauskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Svedkauskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Svedkauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Svedkauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Svedkauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Svedkauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Svedkauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Svedkauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Svedkauskas 22 Haziran 1994 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Tomas Švedkauskas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Svedkauskas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tomas Svedkauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Svedkauskas'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Svedkauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomassved/

Tomas Svedkauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Svedkauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Svedkauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Svedkauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Fiorentina U19

30 Haziran 2012 yılında Suduva

4 Temmuz 2012 yılında Roma

13 Ağustos 2013 yılında Paganese

23 Ocak 2014 yılında Roma

24 Ocak 2014 yılında Pescara

30 Haziran 2014 yılında Roma

30 Ağustos 2014 yılında Olhanense

30 Haziran 2015 yılında Roma

30 Temmuz 2015 yılında Ascoli

30 Haziran 2016 yılında Roma

19 Ağustos 2016 yılında Lupa Roma

30 Ocak 2017 yılında Roma

31 Ocak 2017 yılında Catanzaro

30 Haziran 2017 yılında Roma

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2017 yılında UTA Arad

20 Şubat 2018 yılında Trakai

24 Temmuz 2019 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2021 yılında DFK Dainava

7 Ocak 2022 yılında Suduva

12 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Tomas Svedkauskas kimdir

Tomas Svedkauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Svedkauskas şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Svyturys Marijampole, Fiorentina

Tomas Svedkauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 12 numaralı formasıyla 8 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Svedkauskas nereli

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