Tomas Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Svoboda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Svoboda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Svoboda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Svoboda 20 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Svoboda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Svoboda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Svoboda'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Svoboda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Svoboda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Svoboda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Svoboda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

Tomas Svoboda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Svoboda şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Svoboda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Velký Beranov 1975 (2006 - 2011)FC Vysočina Jihlava (2011)TJ Velký Beranov 1975 (2011 - 2012)FC Vysočina Jihlava (2012 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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