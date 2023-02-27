Tomas Thorisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Thorisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Thorisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Thorisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Thorisson 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Tómas Þórisson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Thorisson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Thorisson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Tomas Thorisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Thorisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Eylül 2021 yılında Víkingur
Tomas Thorisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Thorisson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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