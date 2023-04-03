Tomas Tolosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Tolosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Tolosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Tolosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.