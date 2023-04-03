Tomas Tolosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Tolosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Tolosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Tolosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Tolosa 23 Ocak 2003 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Eduardo Tolosa Letelier şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Tolosa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Tomas Tolosa'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Tolosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Tolosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Tolosa şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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