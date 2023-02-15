Tomas Totland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Totland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Totland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Totland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Totland 28 Eylül 1999 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Norveç,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomas Olai Totland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Totland Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Tomas Totland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Totland'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Totland Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Totland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Totland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Totland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2017 yılında Sogndal IL

31 Mart 2017 yılında Fana IL

22 Temmuz 2017 yılında Sogndal IL

15 Ocak 2021 yılında Tromsø IL

8 Ocak 2022 yılında Häcken

Tomas Totland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Totland şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Totland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fana IL

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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