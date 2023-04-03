Tomas Uhrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Uhrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Uhrik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Uhrik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Uhrik 21 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Uhřík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Uhrik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Uhrik'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Uhrik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Uhrik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2019 yılında FC Zlin B
Tomas Uhrik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Uhrik şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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