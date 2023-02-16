Tomas Vaclik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vaclik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Vaclik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Vaclik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Vaclik 29 Mart 1989 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Vaclík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Vaclik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Tomas Vaclik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huddersfield Town futbol takımında oynamaktadır. Huddersfield Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Vaclik'nin Huddersfield Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Vaclik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vaclos31

http://www.instagram.com/vaclos31/

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http://www.facebook.com/tomas.vaclik/

Tomas Vaclik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Vaclik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Vaclik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Vaclik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vitkovice

23 Temmuz 2010 yılında Viktoria Zizkov

9 Şubat 2012 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel

4 Temmuz 2018 yılında Sevilla

13 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2023 yılında Huddersfield

Tomas Vaclik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Vaclik şuan Huddersfield Town takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Vaclik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Frýdek-Místek (1999 - 2000)MFK Vítkovice (2000 - 2007)

Çek Cumhuriyeti takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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