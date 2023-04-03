Tomas Vaculik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vaculik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Vaculik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Vaculik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Vaculik 25 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Vaculík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Vaculik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Vaculik'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Vaculik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Vaculik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2021 yılında FC Zlin U19
Tomas Vaculik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Vaculik şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Veselá (2010 - 2017)
FC Slušovice (2017 - 2021)
FC Fastav Zlín (2021 - )
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