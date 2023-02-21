Tomas Vajner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vajner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Vajner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Vajner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Vajner 13 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Vajner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Vajner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Tomas Vajner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Vajner'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Vajner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Vajner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Vajner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Vajner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Jablonec U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Jablonec B

23 Temmuz 2022 yılında SK Lisen

Tomas Vajner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Vajner şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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