Tomas Villoldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Villoldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Villoldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Villoldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Villoldo 28 Şubat 1995 tarihinde Moreno, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Villoldo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Tomas Villoldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Villoldo'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Villoldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomas Villoldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Villoldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Villoldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında OFK Belgrad

20 Ağu 2016 yılında CD Riestra

1 Ağu 2017 yılında San Miguel

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

1 Eylül 2020 yılında CD Riestra

Tomas Villoldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Villoldo şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

River Plate (2012-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.