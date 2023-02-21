Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Vondrasek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Vondrasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vondrasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Vondrasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Vondrasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Vondrasek 26 Ekim 1987 tarihinde Sokolov şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Vondrášek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Vondrasek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Vondrasek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Tomas Vondrasek'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Vondrasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Vondrasek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Vondrasek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Vondrasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Teplice B

20 Şubat 2007 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2007 yılında Teplice B

21 Temmuz 2007 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2007 yılında Teplice B

18 Şubat 2008 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2008 yılında Teplice B

1 Temmuz 2008 yılında Teplice

19 Eylül 2008 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2008 yılında Teplice

Tomas Vondrasek kimdir

Tomas Vondrasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Vondrasek şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Baník Sokolov (1998 - 2003)
FK Teplice (2003 - 2006)

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Tomas Vondrasek nereli

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