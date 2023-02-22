Tomas Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Wagner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Wagner 6 Mart 1990 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Wágner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Wagner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empresario Sport yapmaktadır. Tomas Wagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Wagner'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında 1.FK Příbram

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Plzen

27 Temmuz 2012 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2013 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2014 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2015 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2015 yılında Jablonec

29 Ocak 2017 yılında Karvina

30 Haziran 2017 yılında Jablonec

1 Temmuz 2017 yılında Karvina

1 Temmuz 2019 yılında Mlada Boleslav

6 Eylül 2019 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2019 yılında Mlada Boleslav

7 Ağustos 2020 yılında Nea Salamis

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2021 yılında UTA Arad

30 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında 1.FK Příbram

Tomas Wagner kimdir

Tomas Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Wagner şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FK Příbram (1998-2009)

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Tomas Wagner nereli

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