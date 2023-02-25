Tomas Xhelili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Xhelili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Xhelili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Xhelili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Xhelili 18 Mayıs 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Xhelili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Xhelili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Xhelili'nin KF Turbina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Xhelili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Xhelili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Xhelili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Xhelili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Königsdorf U19

1 Temmuz 2017 yılında Süderelbe II

1 Temmuz 2018 yılında Meiendorfer SV

1 Temmuz 2019 yılında SC Condor

24 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

Tomas Xhelili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Xhelili şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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