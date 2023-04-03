Tomas Zabojnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zabojnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Zabojnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Zabojnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.