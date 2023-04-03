Tomas Zabojnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zabojnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Zabojnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Zabojnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Zabojnik 23 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Zabojnik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Zabojnik'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Zabojnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Zabojnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Tomas Zabojnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Zabojnik şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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FC Fastav Zlín (2014 - )
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