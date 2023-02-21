Tomas Zajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Zajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Zajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Zajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Zajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Zajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Zajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Zajic 12 Ağustos 1996 tarihinde Suchov şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Zajíc şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Zajic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLEADZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Zajic'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Zajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Zajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Zajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Zajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Slovacko

3 Ağustos 2020 yılında Banik Ostrava

31 Ağustos 2021 yılında Zaglebie Lubin

4 Mayıs 2022 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

Tomas Zajic kimdir

Tomas Zajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Zajic şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Kordárna Velká nad Veličkou (2005 - 2008)
1.FC Slovácko (2008 - 2009)
TJ Kordárna Velká nad Veličkou (2010)
1.FC Slovácko (2010 - 2011)
TJ Kordárna Velká nad Veličkou (2011 - 2012)
1.FC Slovácko (2012 - 2015)

Tomas Zajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Zajic nereli

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