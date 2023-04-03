Tomass Zags kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomass Zags Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomass Zags adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomass Zags Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomass Zags 14 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomass Zags Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Tomass Zags'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomass Zags Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomass Zags Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomass Zags şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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