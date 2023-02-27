Tomass Zants kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomass Zants Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomass Zants adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomass Zants Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomass Zants 23 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomass Zants Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Tomass Zants'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomass Zants Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomass Zants isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomass Zants Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomass Zants futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Metta

Tomass Zants Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomass Zants şuan FK Metta takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.