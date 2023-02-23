Tomasz Boczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Boczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Boczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Boczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Boczek 8 Ocak 1990 tarihinde Mikołów şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Boczek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Boczek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Tomasz Boczek'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Boczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Boczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Boczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Boczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Gwarek Zabrze

1 Şubat 2010 yılında Orzel Babienica Psary

1 Temmuz 2010 yılında BKS Stal Bielsko-Biala

1 Temmuz 2013 yılında Nadwislan Gora

6 Temmuz 2015 yılında GKS Tychy

13 Temmuz 2017 yılında Chojniczanka

1 Temmuz 2019 yılında Warta Poznań

20 Ağustos 2020 yılında Sandecja

Tomasz Boczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Boczek şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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