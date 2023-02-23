Tomasz Foszmanczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Foszmanczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Foszmanczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Foszmanczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Foszmanczyk 7 Şubat 1986 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Foszmańczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Foszmanczyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomasz Foszmanczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 27 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Tomasz Foszmanczyk'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Foszmanczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Foszmanczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Foszmanczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Foszmanczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2006 yılında Polonia Bytom

1 Ocak 2007 yılında GKS Jastrzebie

1 Şubat 2008 yılında Rakow

1 Ocak 2010 yılında Radzionkow

1 Temmuz 2011 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2012 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2013 yılında Termalica

1 Temmuz 2016 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2018 yılında Chojniczanka

27 Mart 2019 yılında Ruch Chorzow

Tomasz Foszmanczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Foszmanczyk şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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