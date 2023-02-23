Tomasz Jodlowiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Jodlowiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Jodlowiec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Jodlowiec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Jodlowiec 8 Eylül 1985 tarihinde Żywiec şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Jodłowiec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Jodlowiec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tomasz Jodlowiec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomasz Jodlowiec'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Jodlowiec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Jodlowiec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomasz Jodlowiec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Jodlowiec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Widzew Lodz

1 Ocak 2005 yılında Stal Glowno

1 Temmuz 2005 yılında LKS Lodz

1 Ocak 2006 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2006 yılında Grodzisk

1 Temmuz 2008 yılında Pol. Warszaw

31 Temmuz 2012 yılında Slask Wroclaw

19 Şubat 2013 yılında Legia Varşova

24 Ocak 2018 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

2 Eylül 2019 yılında Piast Gliwice

2 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

Tomasz Jodlowiec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Jodlowiec şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomasz Jodlowiec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Koszarawa Żywiec, SMS Bielsko-Biała, UKS SMS Łódź

Polonya takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 1 gol atmıştır.

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