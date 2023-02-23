Tomasz Kupisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kupisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Kupisz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomasz Kupisz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomasz Kupisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kupisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Kupisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kupisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Kupisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Kupisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Kupisz 2 Ocak 1990 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Mateusz Kupisz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Kupisz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadratum yapmaktadır. Tomasz Kupisz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tomasz Kupisz'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Kupisz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tmkupisz

Tomasz Kupisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Kupisz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomasz Kupisz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Kupisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Wigan

1 Temmuz 2010 yılında Jagiellonia

2 Eylül 2013 yılında Chievo Verona

7 Ocak 2015 yılında Cittadella

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

11 Temmuz 2015 yılında Brescia

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

5 Temmuz 2016 yılında Novara

30 Haziran 2017 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2017 yılında Cesena

21 Temmuz 2018 yılında Ascoli

22 Ocak 2019 yılında AS Livorno

30 Haziran 2019 yılında Ascoli

8 Temmuz 2019 yılında Bari

24 Ocak 2020 yılında Trapani

31 Ağustos 2020 yılında Bari

15 Eylül 2020 yılında Salernitana

30 Haziran 2021 yılında Bari

1 Temmuz 2021 yılında Salernitana

21 Temmuz 2021 yılında Pordenone

31 Ocak 2022 yılında Reggina

30 Haziran 2022 yılında Pordenone

2 Eylül 2022 yılında Jagiellonia

Tomasz Kupisz kimdir

Tomasz Kupisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Kupisz şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Radom (2003-04), KS Piaseczno (2004-06)

Tomasz Kupisz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 14 numaralı formasıyla 10 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomasz Kupisz nereli

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