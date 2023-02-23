Tomasz Loska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Loska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Loska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomasz Loska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomasz Loska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Loska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Loska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Loska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Loska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Loska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Loska 26 Ocak 1996 tarihinde Knurów şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Loska şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Loska Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Tomasz Loska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Tomasz Loska'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Loska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Loska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomasz Loska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Loska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gwarek Ornontowice

1 Temmuz 2012 yılında GKS Tychy II

27 Şubat 2013 yılında GKS Tychy

10 Ağustos 2013 yılında Gwarek Ornontowice

1 Ocak 2014 yılında Gornik II

17 Temmuz 2015 yılında Nadwislan Gora

31 Aralık 2015 yılında Gornik II

7 Temmuz 2016 yılında Rakow

31 Ocak 2017 yılında Gornik II

1 Şubat 2017 yılında Górnik Zabrze

30 Ocak 2020 yılında Termalica

31 Temmuz 2020 yılında Górnik Zabrze

12 Ağustos 2020 yılında Termalica

Tomasz Loska kimdir

Tomasz Loska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Loska şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tempo Paniówki (-2009), Piast Gliwice (2009/10), Gwarek Ornontowice (2010-11)

Tomasz Loska Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomasz Loska nereli

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