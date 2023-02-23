Tomasz Makowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Makowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Makowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Makowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Makowski 19 Temmuz 1999 tarihinde Zgierz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Makowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Tomasz Makowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomasz Makowski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Makowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Makowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomasz Makowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Makowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lechia U19

1 Temmuz 2016 yılında Lechia II

25 Temmuz 2017 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2018 yılında Lechia II

18 Temmuz 2018 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Tomasz Makowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Makowski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomasz Makowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

WUKS Rosanów, UKS SMS Łódź

Polonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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