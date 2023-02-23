Tomasz Matuszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Matuszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Matuszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Matuszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Matuszewski 26 Kasım 2001 tarihinde Sanok şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Matuszewski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Matuszewski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tomasz Matuszewski'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Matuszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Matuszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomasz Matuszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Matuszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bruk-Bet U19

16 Temmuz 2018 yılında Termalica

Tomasz Matuszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Matuszewski şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ekoball Sanok (-6/2017), Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.