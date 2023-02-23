Tomasz Mikolajczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Mikolajczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Mikolajczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Mikolajczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Mikolajczak 11 Aralık 1987 tarihinde Kościan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Mikołajczak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Mikolajczak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomasz Mikolajczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 19 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Tomasz Mikolajczak'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Mikolajczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Mikolajczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Mikolajczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Mikolajczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Nielba

1 Temmuz 2009 yılında Lech Poznan

1 Ağustos 2010 yılında Polonia Bytom

31 Aralık 2010 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2012 yılında Nielba

30 Haziran 2012 yılında Lech Poznan

13 Ağustos 2012 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2013 yılında Lech Poznan

19 Temmuz 2013 yılında Chojniczanka

Tomasz Mikolajczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Mikolajczak şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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