Tomasz Mokwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Mokwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Mokwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Mokwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Mokwa 10 Şubat 1993 tarihinde Słupsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Mokwa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Tomasz Mokwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 8 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Tomasz Mokwa'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Mokwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Mokwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Mokwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Mokwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Arka Gdynia II

12 Ağustos 2012 yılında Calisia

19 Ağustos 2013 yılında F. Swinoujscie

11 Temmuz 2014 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2017 yılında GKS Katowice

8 Ağustos 2018 yılında Piast Gliwice

Tomasz Mokwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Mokwa şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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