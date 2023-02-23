Tomasz Nawotka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Nawotka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Nawotka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Nawotka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Nawotka 14 Şubat 1997 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Nawotka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Nawotka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Tomasz Nawotka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tomasz Nawotka'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Nawotka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Nawotka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Nawotka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Nawotka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sokol Ostroda

1 Temmuz 2013 yılında C. Elblag

31 Aralık 2013 yılında Sokol Ostroda

25 Ağustos 2014 yılında Legia II

17 Temmuz 2017 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2018 yılında Legia II

6 Eylül 2018 yılında Michalovce

31 Aralık 2018 yılında Legia II

11 Ocak 2019 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2019 yılında Legia II

9 Temmuz 2019 yılında Z. Sosnowiec

31 Temmuz 2020 yılında Legia II

19 Ağustos 2020 yılında LKS Lodz

30 Haziran 2021 yılında Legia II

26 Kasım 2021 yılında Legia Varşova

3 Şubat 2022 yılında Sandecja

Tomasz Nawotka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Nawotka şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomasz Nawotka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Concordia Elbląg, Sokół Ostróda

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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