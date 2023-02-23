Tomasz Neugebauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Neugebauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Neugebauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Neugebauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Neugebauer 8 Mayıs 2003 tarihinde Wodzisław Śląski şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Neugebauer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomasz Neugebauer'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Neugebauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Neugebauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Neugebauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Neugebauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ruch Chorzow

1 Ocak 2022 yılında Lechia Gdansk

1 Ocak 2023 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2023 yılında Lechia Gdansk

Tomasz Neugebauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Neugebauer şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Tomasz Neugebauer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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