Tomasz Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Nowak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Nowak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Nowak 12 Mart 2002 tarihinde Świętochłowice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Nowak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Nowak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tomasz Nowak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Tomasz Nowak'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Nowak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Nowak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Nowak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Nowak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ruch U19

1 Mart 2019 yılında Ruch Chorzow

Tomasz Nowak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Nowak şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Śląsk Świętochłowice (2009–2015), UKS Ruch Chorzów (2015–2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.