Tomasz Pienko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Pienko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Pienko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Pienko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Pienko 5 Ocak 2004 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Pieńko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Pienko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomasz Pienko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomasz Pienko'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Pienko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Pienko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomasz Pienko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Pienko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

Tomasz Pienko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Pienko şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Tomasz Pienko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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