Tomasz Swedrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Swedrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Swedrowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomasz Swedrowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomasz Swedrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Swedrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Swedrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Swedrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Swedrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Swedrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Swedrowski 25 Kasım 1993 tarihinde Zduńska Wola şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Swędrowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Swedrowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomasz Swedrowski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Swedrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Swedrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomasz Swedrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Swedrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Warta Sieradz

1 Şubat 2012 yılında MKS Kluczbork

1 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

14 Ocak 2019 yılında Bytovia Bytow

18 Temmuz 2019 yılında Motor Lublin

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Tomasz Swedrowski kimdir

Tomasz Swedrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Swedrowski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Warta Sieradz, Gatta Zduńska Wola

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Tomasz Swedrowski nereli

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